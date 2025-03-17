Новый корпус КМХЦ построит омский подрядчик

Стало известно, кто построит новый корпус КМХЦ, разрешение на строительство которого было подписано на прошлой неделе. Новый объект, напомним, появится на улице Булатова. Учреждение будет специализироваться на протезировании и оказании помощи участникам СВО.
Как сообщает «Город55» со ссылкой на региональный минстрой, контракт на строительство уже заключен. Новый корпус построит омская компания ООО «КварталСтрой».
Объект площадью 6,8 тысяч кв. метров нужно построить до июля 2026 года. В функциональном плане корпус будет полностью автономным — здесь разместятся как помещения медицинского назначения, так и хозблоки.