Для сохранения исторического облика Ростова привлекут инвесторов

— Мы вошли в ТОП-3 городов по количеству объектов культурного наследия. Это наше преимущество, и мы будем его использовать. Эти объекты нужно оживлять, вовлекая их в оборот новыми способами. Только за счет бюджета этого не сделать — нужны инвесторы. Сейчас мы разрабатываем несколько пилотных проектов совместно с ДОМ.РФ. Если они окажутся успешными, результат будет заметен, — отметил градоначальник.