Для сохранения исторического облика Ростова привлекут инвесторов

Во время встречи с руководителями СМИ глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал о планах по сохранению исторического облика города.
— Мы вошли в ТОП-3 городов по количеству объектов культурного наследия. Это наше преимущество, и мы будем его использовать. Эти объекты нужно оживлять, вовлекая их в оборот новыми способами. Только за счет бюджета этого не сделать — нужны инвесторы. Сейчас мы разрабатываем несколько пилотных проектов совместно с ДОМ.РФ. Если они окажутся успешными, результат будет заметен, — отметил градоначальник.
Александр Скрябин подчеркнул, что изменение облика Ростова — задача не только бюджета, но и бизнеса.
— Например, после пожара в объекте культурного наследия на Пушкинской здание пострадало. Такие объекты должны становиться общественными пространствами — скверами, парковками, но не жилыми домами. Это поможет сохранить их и предотвратить новые пожары. Ростов нужно любить — это то, что должно нас объединять, — заключил Александр Юрьевич.