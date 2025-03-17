С 1 июля в Воронеже подорожает проезд в общественном транспорте

Насколько именно подорожает проезд, в данный момент не сообщается. Стоимость его будет определена после проведения оценки экспертами. В апреле городские власти должны провести расчеты по выделению инвестиционной составляющей в тарифе и направить документы в министерство тарифного регулирования Воронежской области на рассмотрение. В мэрии также добавили, что цена проезда у частных и муниципальных перевозчиков будет одинаковой.