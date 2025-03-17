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С 1 июля в Воронеже подорожает проезд в общественном транспорте

В городской администрации подтвердили информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Тариф изменится с 1 июля этого года.

Источник: Freepik

Насколько именно подорожает проезд, в данный момент не сообщается. Стоимость его будет определена после проведения оценки экспертами. В апреле городские власти должны провести расчеты по выделению инвестиционной составляющей в тарифе и направить документы в министерство тарифного регулирования Воронежской области на рассмотрение. В мэрии также добавили, что цена проезда у частных и муниципальных перевозчиков будет одинаковой.

«Обязательное требование — выполнение перевозчиками обновления подвижного состава», — сообщили в мэрии.