Нижегородцам объяснили, почему автобусы задерживаются

Для водителей уже несколько раз поднимали зарплату: согласно последней информации ЦРТС, сейчас она составляет свыше 100 тысяч рублей. Также сотрудникам «Нижегородпассажиравтотранс» полагается медицинское страхование на сумму до 8 млн рублей, досрочный выход на пенсию и бесплатная корпоративная связь. А членам профсоюза выдают скидочные дисконтные карты в магазины, кафе, аптеки, спортивные и образовательные учреждения. Для иногородних водителей предоставляют бесплатное проживание.