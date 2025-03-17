Нижегородцам объяснили, почему автобусы задерживаются

Жителям Нижнего Новгорода объяснили причины задержек в движении общественного транспорта. На них ранее пожаловались читатели сайта pravda-nn.ru, отмечая, что в пятницу, 14 марта, на Варварской улице не могли дождаться нужного автобуса. Причину задержки рейсов прокомментировали в ГКУ НО «ЦРТС».
Нарушения расписания движения автобусов и, как следствие, увеличение интервалов их курсирования связаны с недовыпуском автобусов на линию. Всему виной — острый дефицит водителей в пассажирских организациях города. Перевозчики пытаются максимально задействовать все свои силы, своевременно и качественно ремонтируют транспорт, чтобы он не выходил с линий из-за внештатных поломок, и активно набирают кадры.
Для водителей уже несколько раз поднимали зарплату: согласно последней информации ЦРТС, сейчас она составляет свыше 100 тысяч рублей. Также сотрудникам «Нижегородпассажиравтотранс» полагается медицинское страхование на сумму до 8 млн рублей, досрочный выход на пенсию и бесплатная корпоративная связь. А членам профсоюза выдают скидочные дисконтные карты в магазины, кафе, аптеки, спортивные и образовательные учреждения. Для иногородних водителей предоставляют бесплатное проживание.
При этом если перевозчик нарушает утвержденное расписание движения автобусов, которое согласовано в госконтракте, его штрафуют за неполное выполнение работ.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что названы самые аварийные улицы Нижнего Новгорода.