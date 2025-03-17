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Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы

Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы России.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть в приоритетном порядке 19 марта законопроект об установлении 9 августа — даты окончания Ленинградской битвы — днем воинской славы России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. В пояснительной записке отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

«Законопроект обсудим в приоритетном порядке. Будем предлагать рассмотреть его в первом чтении и в целом в среду, 19 марта», — сказал Володин журналистам.

Председатель Госдумы отмечал, что установление дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы является данью уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины и всего мира от фашизма.