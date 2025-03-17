РКН назвал причину сбоя в работе сервисов «Яндекса»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Причиной сбоя некоторых сервисов «Яндекса» стал сбой в работе инфраструктуры компании, заявил РИА Новости Роскомнадзор (РКН), добавив, что днем фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе ряда сервисов.
«Семнадцатого марта с 14:15 до 15:15 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов “Яндекс. Музыка”, “Яндекс Go”, “Яндекс Про”. Причина — сбой на инфраструктуре “Яндекса”. С 15:15 фиксируется снижение количества жалоб», — сообщили в компании.
Ранее «Яндекс» сообщил агентству, что у ряда пользователей наблюдаются трудности с доступом к некоторым сервисам компании и специалисты компании работают над их устранением.
Согласно детекторам Downdetector и «Сбой.рф», пик сбоев в сервисах пришелся с 14.20 до 15.00 мск. На текущий момент жалоб практически нет.