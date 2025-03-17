РКН назвал причину сбоя в работе сервисов «Яндекса»

«Семнадцатого марта с 14:15 до 15:15 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов “Яндекс. Музыка”, “Яндекс Go”, “Яндекс Про”. Причина — сбой на инфраструктуре “Яндекса”. С 15:15 фиксируется снижение количества жалоб», — сообщили в компании.