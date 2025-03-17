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В Башкирии зафиксирован самый низкий уровень безработицы

Уровень безработицы в Башкирии составил 0,42%

Источник: Комсомольская правда

Озвучен уровень безработицы на начало марта 2025 года в Башкирии. По информации республиканских статистиков, в республике безработица находится на уровне 0,42%, а в Уфе — 0,35%. В Башстате отметили, что эти показатели самые низки за всю новейшую историю.

Специалисты объясняют сложившуюся ситуацию тем, что в стране увеличилось производство в сфере ВПК, реализацией программ импортозамещения, а также уменьшением потока трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы, на рынке сохраняется дефицит кадров.

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