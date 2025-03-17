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В центре Симферополя перекроют две улицы

В Симферополе перекроют улицы Севастопольскую и Сергеева-Ценского 18 марта.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 18 марта, в Симферополе ограничат движение транспорта по улицам Севастопольской и Сергеева-Ценского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дороги будут перекрывать в связи с празднованием 11-летия воссоединения Крыма с Россией. Ограничения введут в восемь утра. Улицу Севастопольскую перекроют на участке от улицы Чехова до проспекта Кирова. Кроме того, будет перекрыта улица Сергеева-Ценского. Ограничения будут действовать на участке от Караимской до Севастопольской. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в 11.00.

«Также парковка транспортных средств будет запрещена. Контроль за соблюдением правил обеспечит наряд ДПС ГИБДД, будет работать эвакуатор», — говорится в сообщении.