В центре Симферополя перекроют две улицы

Дороги будут перекрывать в связи с празднованием 11-летия воссоединения Крыма с Россией. Ограничения введут в восемь утра. Улицу Севастопольскую перекроют на участке от улицы Чехова до проспекта Кирова. Кроме того, будет перекрыта улица Сергеева-Ценского. Ограничения будут действовать на участке от Караимской до Севастопольской. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в 11.00.