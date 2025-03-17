Жители Суворовского пожаловались на пробки из-за Паспортно-визового сервиса

— Такое ощущение, что туда едут со всего города. Посетители паркуются, перекрывают дорогу, возникают страшные пробки, от которых страдают ростовчане, особенно жители Суворовского. Кроме того, возле паспортно-визового центра случаются драки и беспорядки. И хотя полиция старается контролировать ситуацию, думаю назревает проблема, которая серьезно осложнит жизнь горожан, — сказала представительница одного из средств массовой информации.