Жители Суворовского пожаловались на пробки из-за Паспортно-визового сервиса

Жители Суворовского пожаловались на драки и пробки. Об этом представители СМИ сообщили на встрече с главой Ростова Александром Скрябиным.
По словам ростовчан, проблемы связаны с тем, что рядом находится Паспортно-визовый сервис МВД. Люди приезжают в миграционную службу с раннего утра, с шести часов. Возле учреждения образовываются огромные очереди.
— Такое ощущение, что туда едут со всего города. Посетители паркуются, перекрывают дорогу, возникают страшные пробки, от которых страдают ростовчане, особенно жители Суворовского. Кроме того, возле паспортно-визового центра случаются драки и беспорядки. И хотя полиция старается контролировать ситуацию, думаю назревает проблема, которая серьезно осложнит жизнь горожан, — сказала представительница одного из средств массовой информации.
Глава Ростова обещал обсудить ситуацию с представителями соответствующих ведомств и взять под контроль.