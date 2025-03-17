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Жители Суворовского пожаловались на пробки из-за Паспортно-визового сервиса

Ростовчане из Суворовского микрорайона рассказали о драках и пробках из-за Паспортно-визового сервиса.

Источник: Комсомольская правда

Жители Суворовского пожаловались на драки и пробки. Об этом представители СМИ сообщили на встрече с главой Ростова Александром Скрябиным.

По словам ростовчан, проблемы связаны с тем, что рядом находится Паспортно-визовый сервис МВД. Люди приезжают в миграционную службу с раннего утра, с шести часов. Возле учреждения образовываются огромные очереди.

— Такое ощущение, что туда едут со всего города. Посетители паркуются, перекрывают дорогу, возникают страшные пробки, от которых страдают ростовчане, особенно жители Суворовского. Кроме того, возле паспортно-визового центра случаются драки и беспорядки. И хотя полиция старается контролировать ситуацию, думаю назревает проблема, которая серьезно осложнит жизнь горожан, — сказала представительница одного из средств массовой информации.

Глава Ростова обещал обсудить ситуацию с представителями соответствующих ведомств и взять под контроль.