Ситуацию с грузовым каркасом Ростова-на-Дону прокомментировал глава города

— Камеры, которые создают проблему в центре города, перевели в тестовый формат. То есть они фиксируют, но не выписывают нарушения. Фиксируют для того, чтобы мы могли проводить аналитику и грамотно принимать решения. До 1 октября справимся с задачей, и первый этап реализуем в автоматическом режиме. Сейчас часть работы проводится в ручном режиме, то есть злостных нарушителей останавливают и проверяют, — прокомментировал Александр Скрябин.