Ситуацию с грузовым каркасом Ростова-на-Дону прокомментировал глава города

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назвал положительные стороны грузового каркаса донской столицы, а также рассказал о планах по улучшению системы. Свое мнение по вопросу управленец озвучил на пресс-конференции с руководителями СМИ.
По словам Александра Скрябина после ввода грузового каркаса на улицах города отметили значительное снижение аварийных ситуаций с участием большегрузов, а также уменьшение пробок. Кроме этого, до 10% увеличилась скорость движения общественного транспорта на некоторых направлениях.
При этом были и отметили минусы, связанные с работой камер. Напомним, системы фото- и видеофиксации отмечали не только нарушителей, но и другие грузовики, которые имели право проезда. В итоге последние получали штрафы. Сейчас эту ситуацию прорабатывают.
— Камеры, которые создают проблему в центре города, перевели в тестовый формат. То есть они фиксируют, но не выписывают нарушения. Фиксируют для того, чтобы мы могли проводить аналитику и грамотно принимать решения. До 1 октября справимся с задачей, и первый этап реализуем в автоматическом режиме. Сейчас часть работы проводится в ручном режиме, то есть злостных нарушителей останавливают и проверяют, — прокомментировал Александр Скрябин.
Глава Ростова-на-Дону добавил, что на первом этапе реализации проекта грузового каркаса ограничения планируют ввести на 22 улицах, в будущем планируется охватить 155 улиц.