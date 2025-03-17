Александр Скрябин сообщил о необходимости создания в Ростове новых скверов

В Ростове во время встречи с руководителями СМИ глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал о развитии городских парков.
По его словам, в первую очередь власти начнут с уже существующих парков, где уже сформированы зеленые насаждения.
— Недавно мы с врио губернатора Юрием Слюсарем прошлись по парку Горького. Нужно сохранять существующие парки. Но новые пространства тоже должны появляться. Такую задачу поставил Юрий Борисович, — отметил он.
Речь зашла и о парке «Дружба». Сейчас, по словам Александра Скрябина, ведется корректировка документации.