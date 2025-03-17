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Александр Скрябин сообщил о необходимости создания в Ростове новых скверов

Александр Скрябин: Нужно сохранять уже существующие парки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове во время встречи с руководителями СМИ глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал о развитии городских парков.

По его словам, в первую очередь власти начнут с уже существующих парков, где уже сформированы зеленые насаждения.

— Недавно мы с врио губернатора Юрием Слюсарем прошлись по парку Горького. Нужно сохранять существующие парки. Но новые пространства тоже должны появляться. Такую задачу поставил Юрий Борисович, — отметил он.

Речь зашла и о парке «Дружба». Сейчас, по словам Александра Скрябина, ведется корректировка документации.