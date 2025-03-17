Хинштейн напомнил о моратории на оплату ЖКХ в курском приграничье

«Я прошу вас передать мне эти данные, потому что во всех районах пострадавших в результате вторжения ВСУ введен мораторий на оплату и жилищно-коммунальных услуг, и всех остальных услуг, включая вывоз мусора, оплату электроэнергии, оплату стационарной телефонной связи и тому подобное… Давайте мы в этом детально разберемся… Вы говорите о тех, кого эвакуируют сегодня наши воины, а куда платежки приходят, если людей эвакуируют из освобожденных населенных пунктов, и дальше мы их перемещаем или в ПВР, или их забирают родственники и родные», — заявил Хинштейн.