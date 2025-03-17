Дорогу в аэропорт Пулково сузят в обе стороны на два месяца

С 19 марта по 19 мая дорогу в Пулково сузят до двух полос в оба направления, сообщает 17 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Помимо этого, на Пулковском шоссе продолжают действовать ограничения возле поворота на аэропорт.