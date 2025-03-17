Дорогу в аэропорт Пулково сузят в обе стороны на два месяца

С 19 марта по 19 мая дорогу в Пулково сузят до двух полос в оба направления, сообщает 17 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Помимо этого, на Пулковском шоссе продолжают действовать ограничения возле поворота на аэропорт.
Ограничения связаны со строительством подъездной дороги. После 19 мая на дороге в Пулково они вновь будут незначительными — практически в границах дороги, добавляют в ГАТИ.
А с 18 марта 2025 года по 28 августа 2026 года ограничат движение на пересечении Высотной улицы и Воздушной улицы. Там водителей потеснят для размещения временных ограждений.