АГС предназначена для лиц, имеющих пацифистские и иные взгляды, несовместимые со службой в армии. Как устроена альтернативная гражданская служба в России в 2025 году, какие требования необходимо выполнить и куда могут направить «альтернативщиков» — рассказываем в статье.
Что такое альтернативная гражданская служба (АГС)
Альтернативная гражданская служба — возможность заменить армию для россиян, которые в силу религиозных причин и взглядов на жизнь не могут пройти военную службу и исполнить обязательства перед обществом и государством стандартным способом. АГС — это общественно полезный труд. Например, работа в пекарне, больнице, в сфере образования и в прочих организациях. Она доступна гражданам, если:
- служба в армии противоречит их религиозным и моральным убеждениям.
- те относятся к малочисленной коренной народности, ведут традиционное для своего народа хозяйство и заняты промысловой деятельностью.
Виды альтернативной службы: на какие профессии может рассчитывать призывник
Перечень доступных в рамках АГС профессий регулярно обновляется, и по состоянию на 2025 год в этот список включены 255 специальностей и более 1500 организаций. Главное — в таблице.
|Медицина и образование
|судмедэксперт, медицинский психолог, реабилитолог инвалидов, зубной техник, акушер, воспитатель, преподаватель в колледжах и вузах, учитель, эпидемиолог
|Общественное питание и сервис
|пекарь, повар, официант, буфетчик, кухонный рабочий, мойщик посуды, курьер, парикмахер, повар судовой
|Логистика и транспорт
|кондуктор, машинист автогрейдера, экскаватора, бульдозера, тракторист, водитель автомобиля, грузчик, транспортировщик
|Строительство и ремонт
|инженер по сварке, маляр, плотник, столяр, штукатур, инженер-сметчик, инженер по ремонту, гидротехник, рабочий по ремонту зданий, трубопрокатчик, слесарь-сантехник
|Благоустройство и сельское хозяйство
|животновод, дояр, санитар ветеринарный, садовник, рабочий по благоустройству населенных пунктов, оленевод, лесничий, коневод, дворник, конюх, лесоруб, дезинфектор
|Театр, цирк, оркестр, сцена
|звукооператор, звукорежиссер, вокалист, кукловод, артист балета или драмы, дрессировщик, жонглер, артист оркестра, цирка или хора, реквизитор, монтировщик сцены
Кто имеет право на альтернативную гражданскую службу
На АГС могут рассчитывать не пребывающие в запасе мужчины в возрасте 18—30 лет, подавшие соответствующее заявление в военкомат, а также соответствующие следующим критериям.
Годные к армейской службе, либо годные с небольшими ограничениями
Но только в том случае, если несение военной службы противоречит их убеждениям или вероисповеданию.
Представители малочисленной коренной народности
Данная категория граждан будет направлена на АГС трудиться в области традиционных промыслов, а также в хозяйственных отраслях.
«Правом на АГС наделены граждане, которые по своим убеждениям, моральным или религиозным соображениям не готовы служить в армии. Это касается как мужчин, так и женщин, хотя в большинстве случаев АГС предназначена для мужчин, подлежащих призыву. Также право на АГС предоставляют имеющим медицинские показания, препятствующие службе в армии», — объяснил юрист компании «ЮрПом» Алексей Конецкий.
Сроки прохождения АГС: сколько длится служба
Сроки прохождения АГС выше срока обычной армейской службы и составляют:
- для «альтернативщиков» на гражданских предприятиях — 21 месяц;
- для служащих в ВС РФ и в воинских формированиях — 18 месяцев.
Таким образом, длительность АГС на шесть или девять месяцев больше срока обычной службы призывников.
Где проходит альтернативная служба
АГС можно пройти в организациях, где требуется выполнение общественно полезного труда. Сюда относятся соцучреждения, медицинские учреждения и экологические проекты.
Служба такого типа проходит также в подведомственных органах исполнительной власти, либо в принадлежащих ВС РФ структурах. При распределении учитывается профессия и опыт «альтернативщика», однако это не гарантирует работу по специальности.
Как попасть на альтернативную службу вместо службы в армии
Заявление на АГС подается в призывную комиссию по месту жительства. В документе указываются причины отказа от похода в армию и прописывается желание пройти альтернативную службу. При этом очень важно собрать все документы для подтверждения оснований выбора.
1. Подача заявления
Отдать нужные документы нужно лично за полгода до следующего весеннего или осеннего призыва До 1 апреля подают попадающие под осенне-зимний период призыва нынешнего года, а до 1 октября — попадающие под весенне-летний период призыва следующего года.
При отсрочке приемлемы и другие даты, но не позднее чем через 10 дней после прекращения ее действия.
2. Основания и доказательства
Россиянин обязательно указывает основания для выбора АГС и причины, побудившие его выбрать этот вид службы. К заявлению прикладывают характеристику с места получения образования или работы, а также автобиографию и прочие документы, подтверждающие право на АГС. Также можно указать перечень лиц, готовых подтвердить указанные доводы перед комиссией.
«Для получения направления на АГС придется подготовить заявление с указанием причин отказа от армейской службы, собрать пакет документов (паспорт, медицинские справки и прочее), а затем подать его в призывную комиссию. Необходимо указать ФИО, адрес проживания, причины отказа (моральные убеждения или религиозные взгляды) и изъявить желание пройти АГС», — уточнил юрист Алексей Конецкий.
3. Решение призывной комиссии и медкомиссии
Заявление рассматривается в присутствии подавшего: комиссия изучает документы и учитывает мнения лиц, готовых подтвердить указанные данные. Это процесс может заниматься около месяца.
При вынесении положительного решения гражданин в обязательном порядке проходит медкомиссию перед отправлением.
Обязанности призывников на альтернативную службу
Выбравшие АГС граждане обязаны:
- соблюдать законодательство и Конституцию РФ, а также выполнять требования положения о прохождении АГС и правила, указанные в нормативных актах организации;
- встать на воинский учет по месту пребывания;
- соблюдать трудовую дисциплину, выполнять обязанности, указанные в трудовом договоре.
Что запрещено призывнику
Проходящие АГС не имеют права:
- не заключить срочный трудовой договор, а также отказаться от трудовых обязательств по данному договору;
- принимать участие в забастовках и прочих формах приостановки работы организации;
- занимать руководящие посты;
- параллельно с альтернативной службой трудиться в других компаниях;
- покидать место прохождения АГС без согласия работодателя;
- заниматься предпринимательством и содействовать другим в коммерческой деятельности, пользоваться соцгарантиями и получать за предпринимательство вознаграждение;
- по личной инициативе прекратить действие трудового договора;
- покидать место прохождения АГС в определенные рабочие часы.
Плюсы и минусы альтернативной гражданской службы
О преимуществах и недостатках АГС рассказал юрист компании «ЮрПом» Алексей Конецкий.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность служить в согласии со своими убеждениями
|Более длительный срок службы. АГС длится 21 месяц — это на девять месяцев больше, чем год обычной военной службы. Увеличение срока связано с тем, что АГС предполагает общественно полезный труд в гражданских учреждениях и требует более продолжительного времени для выполнения задач, сопоставимых с военной службой
|Участие в социальных или экологических проектах
|Ограниченные возможности выбора места службы
|Отсутствие необходимости носить оружие
|Меньшая материальная компенсация по сравнению со службой в армии
Какие законы регулируют альтернативную службу
АГС регулирует Федеральный закон № 113-ФЗ и нормативные акты, определяющие порядок прохождения АГС. Правовой основой считаются:
- Федеральные законы РФ № 53-ФЗ и № 113-ФЗ;
- Указ Президента РФ № 793;
- Постановления Правительства РФ № 256, № 518 и № 750;
- Постановление Пленума Верховного суда РФ № 3;
- Приказы Минздрава РФ № 167, № 261 и № 982н;
- Приказы Минтруда РФ № 79н, № 84н, № 85н, № 96н и № 133н.
Мнение эксперта
О мотивах отказа в АГС и дальнейших действиях рассказал юрист компании «ЮрПом» Алексей Конецкий: «Призывная комиссия способна отказать по следующим причинам: неполный пакет документов, недостаточные основания для отказа от армейской службы или наличие медицинских противопоказаний для АГС». В таком случае можно обжаловать решение в суде или вышестоящей комиссии, но важно собрать все необходимые документы и доказательства своих оснований.
«Количество желающих служить на АГС ограничено. Многие молодые люди предпочитают пройти срочную службу из-за более короткого срока и других преимуществ. Кроме того, недостаточная информированность о возможностях АГС и сложность процесса оформления также влияют на количество “альтернативщиков”, — пояснил Алексей Конецкий. — Альтернативная служба остается важным институтом для тех, кто хочет выполнить свой долг перед страной, не нарушая личных убеждений. Однако процесс получения направления на АГС требует внимательности и понимания всех нюансов законодательства».
Главное об альтернативной гражданской службе (АГС)
АГС как особая форма воинской обязанности проходит в госучреждениях — в области здравоохранения, соцзащиты, транспорта и прочих. Собрали главную информацию, которую стоить запомнить об этом виде службы.
1. Главные отличия АГС от армейской службы — возможность трудиться в гражданских организациях, отсутствие взаимодействия с оружием и правил воинского устава, а также более длительные сроки.
2. АГС вправе выбирать граждане, чьи пацифистские и религиозные взгляды не позволяют участвовать в армейской службе, а также занятые традиционным промыслом лица, причисляемые к малочисленным коренным народностям.
3. АГС позволяет выполнить воинскую обязанность без нарушения личных убеждений. Для этого в военкомат нужно подать заявление и получить одобрение перевода на АГС со стороны призывной комиссии.
Список источников
1. Приказ Министерства труда РФ от 29.02.2024 № 79н «Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы».
2. Федеральный закон от
3. Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об альтернативной гражданской службе».
4. Нормативные правовые документы по альтернативной гражданской службе. Комитет по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга.
Эксперт: Конецкий Алексей, юрист компании «ЮрПом»