Альтернативная гражданская служба в России в 2025 году

«Количество желающих служить на АГС ограничено. Многие молодые люди предпочитают пройти срочную службу из-за более короткого срока и других преимуществ. Кроме того, недостаточная информированность о возможностях АГС и сложность процесса оформления также влияют на количество “альтернативщиков”, — пояснил Алексей Конецкий. — Альтернативная служба остается важным институтом для тех, кто хочет выполнить свой долг перед страной, не нарушая личных убеждений. Однако процесс получения направления на АГС требует внимательности и понимания всех нюансов законодательства».