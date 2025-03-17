У семьи капибар из Ленинградского зоопарка родилась двойня

У семьи капибар из Ленинградского зоопарка появились на свет двое детенышей. Пополнение случилось еще 1 января. О рождении самца и самки рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка в понедельник, 17 марта.
— Предпочтения в еде у брата и сестры разные. Девочка больше всего любит салат Айсберг, а мальчик в первую очередь выбирает яблоки, как и папа Ермак. Оба детёныша любят овёс и зелень пшеницы, — рассказала Василиса Глухова, сотрудница, влюбившая в себя всех капибар зоопарка.
Киперы назвали малышей «новогодними подарочками». Детеныши быстро привыкли к сотрудникам зоопарка и почти сразу же позволили честь себя. А через месяц начали сами подходить к ним. Кормятся малыши пока еще материнским молоком, но в основу питания добавляют овощи, фрукты, зерно, сено и веточный корм. Любимая привычка у детей капибар — закапываться в сено.