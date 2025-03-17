У семьи капибар из Ленинградского зоопарка родилась двойня

Киперы назвали малышей «новогодними подарочками». Детеныши быстро привыкли к сотрудникам зоопарка и почти сразу же позволили честь себя. А через месяц начали сами подходить к ним. Кормятся малыши пока еще материнским молоком, но в основу питания добавляют овощи, фрукты, зерно, сено и веточный корм. Любимая привычка у детей капибар — закапываться в сено.