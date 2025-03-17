Главе Ростова пожаловались на нехватку киосков с прессой

В Донской столице в Центре истинных ценностей прошла встреча главы города Александра Скрябина с руководителями СМИ. Во время диалога поднимались вопросы об инвестициях, новых скверах и так далее.
Среди прочего представители печатных изданий сообщили о том, что в городе недостаточно киосков, в которых продаются газеты. А в тех, которые есть, выбор газет крайне невелик. Эта ситуация тревожит пожилых ростовчан, для которых печатные СМИ по-прежнему являются основным источником информации. Представитель издания добавил, что у него есть видение того, как исправить ситуацию.
Глава Ростова Александр Скрябин пообещал разобраться в ситуации и взял ее на контроль.