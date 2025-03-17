Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 17 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 17 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 17 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 марта 2025 года.

Кремль назвал главную тему предстоящего разговора Путина и Трампа

Источник: РИА "Новости"

Путин и Трамп созвонятся 18 марта, сообщил Дмитрий Песков. Подготовка разговора ведется главным образом по вопросу урегулирования украинского конфликта. Трамп ранее заявил, что обсудит вопрос территорий в контексте конфликта на Украине.

ВС России освободили Степовое в Запорожской области

Источник: РИА "Новости"

Российские военные освободили село Степовое в Запорожской области. Также бойцы поразили живую силу и технику противника в районах Тягинки и Павловки.

Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района

Источник: РИА "Новости"

Александр Хинштейн выразил недовольство работой главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова из-за задержки с предоставлением документов для переселенцев. По словам врио заместителя губернатора Владимира Базарова, из-за этого не могут быть закрыты 511 жилищных дел.

Дуров подтвердил, что вернулся в ОАЭ из Франции

Источник: AP 2024

Павел Дуров сообщил, что вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции в связи с расследованием о преступной деятельности в Telegram. По его словам, процесс продолжается, но он рад быть дома.

Суд в Грузии вынес новый приговор Саакашвили

Источник: AP 2024

Тбилисский городской суд осудил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы в 2021 году. Ранее ему дали 8 лет по делу о растрате госсредств. По совокупности приговоров он проведет в заключении 12,5 года.