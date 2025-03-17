Последние новости к вечеру 17 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 марта 2025 года.
Кремль назвал главную тему предстоящего разговора Путина и Трампа
Путин и Трамп созвонятся 18 марта, сообщил Дмитрий Песков. Подготовка разговора ведется главным образом по вопросу урегулирования украинского конфликта. Трамп ранее заявил, что обсудит вопрос территорий в контексте конфликта на Украине.
ВС России освободили Степовое в Запорожской области
Российские военные освободили село Степовое в Запорожской области. Также бойцы поразили живую силу и технику противника в районах Тягинки и Павловки.
Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района
Александр Хинштейн выразил недовольство работой главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова из-за задержки с предоставлением документов для переселенцев. По словам врио заместителя губернатора Владимира Базарова, из-за этого не могут быть закрыты 511 жилищных дел.
Дуров подтвердил, что вернулся в ОАЭ из Франции
Павел Дуров сообщил, что вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции в связи с расследованием о преступной деятельности в Telegram. По его словам, процесс продолжается, но он рад быть дома.
Суд в Грузии вынес новый приговор Саакашвили
Тбилисский городской суд осудил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы в 2021 году. Ранее ему дали 8 лет по делу о растрате госсредств. По совокупности приговоров он проведет в заключении 12,5 года.