Пассажирка самолета получила романтическую записку от пилота

Девушка Стеф Борер из Южной Каролины, США, стала знаменитой после того, как опубликовала в Сети фотографию с запиской, которую ей оставил пилот в аэропорту. Об этом пишет Independent.
Борер завтракала в аэропорту, когда мимо прошел пилот и положил записку на столик. «Я повидал весь мир, и ты — самый прекрасный человек в нем», — было написано на коричневой тканевой салфетке. Мужчина не оставил ни номера телефона, ни своего имени.
Некоторые комментаторы сошлись во мнении, что мужчина не мог оставить номера телефона, так как он уже женат у него есть пятеро детей. Однако некоторые пользователи Сети написали, что он просто хотел сделать комплимент.
Позже девушка появилась в социальных сетях с другой публикацией. Она сказала, что не могла предположить, что ее история станет настолько вирусной, и о ней узнает огромное количество людей. Борер посчитала нужным извиниться перед пилотом, так как он «вряд ли хотел, чтобы это было в новостях». «Я даже не знаю его имени, подписи, ничего. У меня нет его номера телефона, и это нормально», — добавила пассажирка, прежде чем посоветовать своим подписчикам не искать пилота, чтобы «подставить его».
Однако Борер добавила, что может вставить салфетку в рамку как напоминание о пилоте и приятном комплименте.
Пилот, конечно, поступил красиво, но есть и другие способы выразить свои чувства. Об этом рассказала психолог Елена Бачурина.