Пассажирка самолета получила романтическую записку от пилота

Позже девушка появилась в социальных сетях с другой публикацией. Она сказала, что не могла предположить, что ее история станет настолько вирусной, и о ней узнает огромное количество людей. Борер посчитала нужным извиниться перед пилотом, так как он «вряд ли хотел, чтобы это было в новостях». «Я даже не знаю его имени, подписи, ничего. У меня нет его номера телефона, и это нормально», — добавила пассажирка, прежде чем посоветовать своим подписчикам не искать пилота, чтобы «подставить его».