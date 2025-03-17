В Ростове обсудили проблему эвакуации автомобилей

— Понятно, что это не ответственность муниципалитета в этой части. Но эту работы мы уже начали и думаю, мы достаточно оперативно настроены. Мы совместно уже с ГАИ, как вы помните эту работу проводим. С компанией, которая занимается эвакуацией, тоже, — поделился Александр Скрябин.