В Ростове обсудили проблему эвакуации автомобилей

Вопрос эвакуации автомобилей в Ростове-на-Дону давно стал предметом споров и недовольства среди горожан. Многие считают, что система используется не для обеспечения безопасности дорожного движения, а для извлечения прибыли. Ситуацию по этому вопросу глава администрации города Александр Скрябин Свое обсудил на пресс-конференции с руководителями СМИ.
— Понятно, что это не ответственность муниципалитета в этой части. Но эту работы мы уже начали и думаю, мы достаточно оперативно настроены. Мы совместно уже с ГАИ, как вы помните эту работу проводим. С компанией, которая занимается эвакуацией, тоже, — поделился Александр Скрябин.
По словам главы администрации города, машина, которая не угрожает дорожному движению, должна быть оштрафована, но не эвакуирована. Так, городские власти намерены найти баланс между необходимостью соблюдения правил дорожного движения и защитой интересов ростовских водителей.