Глава Ростова предложил логистическим компаниям отказаться от больших грузовиков

— Проезжал мимо Дворца спорта на пересечении Малюгиной и Халтуринского в субботу, когда там работала ярмарка. По улице разбросан мусор, везде валяются ящики. А ведь в августе мы собираемся ввести Дворец спорта в эксплуатацию — это областной объект. Я представил, что бы было здесь в воскресенье прошел какой-то спортивный матч.