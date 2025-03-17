Глава Ростова предложил логистическим компаниям отказаться от больших грузовиков

Глава Ростова Александр Скрябин призвал предпринимателей вести социально ответственный бизнес. Об этом он заявил на встрече с руководителями СМИ в Центре истинных ценностей 17 марта.
— Я за развитие и малого, и среднего, и крупного — системного бизнеса. Но по правилам социально-ответственного. Можете, у кого есть желание, потрудиться со мной в День древонасаждения 12 апреля, — пригласил Александр Юрьевич.
Также глава призвал бизнес наводить порядок в местах торговли.
— Проезжал мимо Дворца спорта на пересечении Малюгиной и Халтуринского в субботу, когда там работала ярмарка. По улице разбросан мусор, везде валяются ящики. А ведь в августе мы собираемся ввести Дворец спорта в эксплуатацию — это областной объект. Я представил, что бы было здесь в воскресенье прошел какой-то спортивный матч.
Чтобы избежать неприглядного вида у спортивного объекта, глава предложил пересмотреть схему организации торговли.
— В Ленинском районе Ростова достаточно объектов торговли, рынков. Поэтому предложил альтернативу: здесь ярмарку убрать и торговать там, где торговые точки убирают, например, на Центральном рынке. Полдня не прошло — началась волна, мол бизнес притесняют. Это не совсем так: торговцы на ярмарке не платят налоги, мусорят и я предложил подходить к вопросу разумно. Я — за социально ответственный бизнес.
Также сити-менеджер озвучил идею насчет большегрузов в городе.
— Те логистические компании, которые останутся в Ростове, должны понимать, что в город они должны заезжать не крупнотоннажными фурами, а малотоннажной техникой. Нелогично будет располагать такую компанию в центре, например, на Большой Садовой, чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций.