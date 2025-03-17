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Главе Ростове предложили разработать приложение по улучшению жизни в городе

Александр Скрябин рассказал о создании программы для благоустройства дворовых площадок.

Источник: Комсомольская правда

На пресс-конференции главы Ростова Александра Скрябина с руководителями СМИ прозвучали предложения по улучшению жизни в городе. Одно из них — создать приложение, где жители смогут делиться идеями в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ. Это позволит ведомствам оперативно реагировать на инициативы горожан.

Александр Юрьевич отметил, что уже отслеживает ТОП-5 городских проблем через свой телеграм-канал. Благодаря проделанной работе, общественный транспорт, который раньше занимал первое место в списке, теперь на пятом.

— У нас есть задумки по работе с предложениями жителей. В этом году мы создадим программный продукт, посвященный благоустройству дворовых площадок. Это важно для многих. Работа будет вестись и по другим направлениям, — подчеркнул глава города.