Ташкентский хокимият призвал горожан потерпеть и не заниматься саморемонтом дорог

По словам чиновников, метод, при котором выбоины засыпаются холодной смесью и утрамбовываются подручными средствами, не является полноценным ремонтом. Он не только не решает проблему, но и может усугубить ситуацию, создавая риски как для транспорта, так и для самих граждан, занимающихся самовольным латанием дорог.