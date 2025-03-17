Ташкентский хокимият призвал горожан потерпеть и не заниматься саморемонтом дорог

В хокимияте Ташкента отреагировали на эту ситуацию и призвали граждан не заниматься самовольным ремонтом дорог, а немного потерпеть и дождаться качественного ремонта.
Что говорит хокимият?
В администрации подчеркнули, что в настоящее время ведётся масштабная работа по ремонту дорожного покрытия. Этот процесс включает фрезеровку старого асфальта, очистку и подготовку покрытия, укладку нового слоя асфальта и его уплотнение специальной техникой. Эти мероприятия проводятся по установленным технологическим требованиям и с использованием качественных материалов.
Кроме того, во время проведения работ привлекаются сотрудники УБДД, чтобы обеспечить безопасность движения.
Почему саморемонт — это плохо?
По словам чиновников, метод, при котором выбоины засыпаются холодной смесью и утрамбовываются подручными средствами, не является полноценным ремонтом. Он не только не решает проблему, но и может усугубить ситуацию, создавая риски как для транспорта, так и для самих граждан, занимающихся самовольным латанием дорог.
Что делать, если ямы на дорогах действительно мешают?
Хокимият выразил благодарность жителям за активную гражданскую позицию, но предложил более эффективный способ решения проблемы. Власти рекомендуют подавать заявки через портал Xalq nazorati, фиксировать случаи ненадлежащего ремонта с фото и следить за исполнением заявок.
«Мы призываем инициаторов ремонта не прибегать к самовольному латанию дорог и проявить терпение. Все необходимые ремонтные работы выполняются по утвержденному графику и с соблюдением технических стандартов», — подчеркнули в администрации.