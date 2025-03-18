Экс-главу центра ФМБА в Красноярске оставили под стражей

Согласно постановлению суда, Баранкин останется под стражей до 18 мая 2025 года.
История этого громкого дела началась еще раньше, когда Центральный районный суд Красноярска изначально отправил бывшего руководителя под стражу на два месяца по ходатайству следствия. Примечательно, что на момент первого ареста Баранкин только недавно вышел из комы, из-за чего ранее мера пресечения откладывалась в связи с его тяжелым состоянием здоровья.
Экс-руководитель медицинского учреждения обвиняется в получении взяток на сумму более 16,5 миллионов рублей. По версии следователей, он использовал свое служебное положение для заключения выгодных контрактов на поставку медицинских товаров для нужд возглавляемой им организации.