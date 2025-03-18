Экс-главу центра ФМБА в Красноярске оставили под стражей

История этого громкого дела началась еще раньше, когда Центральный районный суд Красноярска изначально отправил бывшего руководителя под стражу на два месяца по ходатайству следствия. Примечательно, что на момент первого ареста Баранкин только недавно вышел из комы, из-за чего ранее мера пресечения откладывалась в связи с его тяжелым состоянием здоровья.