Путин рассказал про обеспечение граждан Таджикистана условиями труда

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.