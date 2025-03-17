Путин рассказал про обеспечение граждан Таджикистана условиями труда

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, живущим в РФ, достойные условия труда и соцзащиты, заявил российский президент Владимир Путин.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.
«Хорошо известно, что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана… Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подобные разъяснения правил в сфере миграции», — сказал глава государства по итогам российско-таджикистанских переговоров.