Крупнейшие телескопы мира частично «ослепнут» после постройки заводов в Чили

Как отмечается в сообщении, в конце декабря прошлого года компания AES Andes объявила о планах по постройке на территории Чили индустриального парка INNA площадью в 3 тыс. га. На его территории должны появиться порт и электрогенерирующие мощности, а также заводы по производству аммиака и водорода. Данный парк будет расположен всего в 5 — 11 км от обсерваторий Параналь и Серро-Амазонес, где сейчас работают или строятся одни из самых мощных оптических телескопов мира.