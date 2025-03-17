Какая погода будет в Казахстане 18 марта

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Большая часть республики 18 марта будет под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается солнечная погода, без осадков, лишь западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. По РК ожидаются туманы.
На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5−16 тепла, в центре ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5−20 тепла, на востоке страны ночью до 7 мороза-5 тепла, днем до 3−16 тепла, на западе понижение ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5−18 тепла, на юге, юго-востоке повышение ночью до 5−13, днем до 22−30 тепла.
В Абайской области будет без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 9−14 мороза, днем 3−8, на юге области 11 тепла.
В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере вероятны небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах гололедица. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, днем 4−9, на западе, севере области 12 тепла.
В Актюбинской области осадков не обещают. Ветер южный, юго-восточный 9−14, днем на юге, в центре области порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 12−17, на востоке области 8, на юге, западе области 22 тепла.
В Алматинской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, днем на востоке, в центре области порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза, днем 17- 22, на севере, в предгорных районах области 7−12 тепла, в горных районах области 3 мороза — 2 тепла.
В Атырауской области на западе и севере прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на западе области 10, днем 20−25, на западе области 15 тепла.
В Восточно-Казахстанской области осадков не обещают. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на севере, юго-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на севере, востоке области 12−17 мороза, днем 5−10 тепла, на севере, востоке области 4 мороза-1 тепла.
В Жамбылской области будет без осадков. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, утром и днем на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на севере, в горных районах области 1 мороза, днем 20−25, на севере, в горных районах области 15 тепла.
В Жетысуской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8 мороза, на юге области 3 тепла, днем 17−22, на востоке, в горных районах области 13 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и юге пройдет дождь, на севере области осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. На западе, юге, севере области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, ночью на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, на западе, юге области 7 тепла, днем 5−10, на юге, востоке области 15 тепла.
В Карагандинской области будет без осадков. На севере, востоке, юге области временами туман. Ветер южный, юго-восточный 9- 14, ночью и утром на севере области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на востоке области 9 мороза, днем 5−10, на востоке области 2 тепла.
В Костанайской области ночью и утром на западе и севере прогнозируют дождь. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3- 8, днем 11−16, на востоке области 8 тепла.
В Кызылординской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 22−27, на севере области 19 тепла.
В Мангистауской области ночью и утром на западе возможен небольшой дождь, туман. Днем на юге, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, юге, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 4, днем 22−27, на юге области 30, на западе области 19 тепла.
В Павлодарской области ночью на западе, севере и востоке пройдут осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере, востоке области дождь. Ветер южный 9−14, на западе, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на востоке области 5 мороза, днем 3−8, на юге области 12 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге обещают осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере, юге области дождь. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на юге области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, днем 5−10, на юге области 13 тепла.
В Туркестанской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, в горных районах области 1, днем 21−26, в горных районах области 17 тепла.
В Улытауской области будет без осадков. На севере, востоке области временами туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на западе, юге области 6 тепла, днем 4−9, на западе, юге области 14−19 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 6−8 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 17−19 тепла.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 23−25 тепла.