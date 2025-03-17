И. о. министра финансов Ростовской области назначили Ларису Аношину

В Ростовской области Лариса Аношина начала исполнять обязанности министра финансов региона. Соответствующую пометку можно найти в краткой справке о чиновнике на сайте донского правительства.
Лариса Аношина родилась 12 ноября 1970 года в Челябинской области. В 1991 году окончила Ростовский институт народного хозяйства.
С 2006 года замещала должность начальника отдела бюджетной политики в сфере здравоохранения, физической культуры и молодежной политики министерства финансов области. В марте 2013 года была назначена на пост заместителя главы донского минфина.
Напомним, ранее пост заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области покинула Лилия Федотова. Сейчас экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).