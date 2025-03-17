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Глава Ростова Скрябин затронул тему парковки на газонах

Александр Скрябин обсудил с журналистами способы борьбы с загрязнением улиц.

Источник: Комсомольская правда

17 марта в Ростове прошла встреча главы города Александра Скрябина с представителями СМИ. Одной из тем обсуждения стала проблема загрязнения дорог и тротуаров.

— На выездах из города и в центре донской столицы есть проблема. В тех местах, где газон находится выше уровня бордюра, земля с потоками дождя и тающего снега попадает на трассу и тротуары. Там грязь разносят машины и прохожие.

По словам ростовчанки, исправить ситуацию можно, сделав бордюры выше. Хотя бы в местах с интенсивным движением.

В свою очередь Александр Скрябин ответил, следующее:

— По поводу бордюров: проведя анализ, мы выяснили, что гораздо больше грязи приносят машины, которые паркуются на газонах. При формировании новых пространств это будет учитываться, а там, где проблема уже возникла — будем решать. Возможно, вместо поднятия бордюров стоит снимать часть грунта.