Глава Ростова Скрябин затронул тему парковки на газонах

17 марта в Ростове прошла встреча главы города Александра Скрябина с представителями СМИ. Одной из тем обсуждения стала проблема загрязнения дорог и тротуаров.
— На выездах из города и в центре донской столицы есть проблема. В тех местах, где газон находится выше уровня бордюра, земля с потоками дождя и тающего снега попадает на трассу и тротуары. Там грязь разносят машины и прохожие.
По словам ростовчанки, исправить ситуацию можно, сделав бордюры выше. Хотя бы в местах с интенсивным движением.
В свою очередь Александр Скрябин ответил, следующее:
— По поводу бордюров: проведя анализ, мы выяснили, что гораздо больше грязи приносят машины, которые паркуются на газонах. При формировании новых пространств это будет учитываться, а там, где проблема уже возникла — будем решать. Возможно, вместо поднятия бордюров стоит снимать часть грунта.