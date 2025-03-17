Школьники из Волгодонска стали призерами атомного турнира по физике «ЮНФИ»

— Обеспечение атомной отрасли квалифицированными кадрами — ключ к ее модернизации, а также к укреплению суверенитета. Предприятия Росатома, в том числе Ростовская АЭС, выступают организаторами научно-популярных и образовательных проектов, экскурсий и уроков атомных знаний, чтобы школьники смогли прикоснуться к будущему атомной энергетики, влюбиться в физику и понять, что именно здесь их ждет карьера, полная энергии и открытий. Успех подобных мероприятий измеряется не баллами, а опытом, который получают ребята, — подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.