Школьники из Волгодонска стали призерами атомного турнира по физике «ЮНФИ»

Старшеклассники Волгодонска оказались одними из лучших на Турнире юных физиков атомных городов «ЮНФИ» в Москве. Отметим, интеллектуальные соревнования — часть масштабного проекта «Физика сейчас», который реализуется по инициативе концерна «Росэнергоатом».
Волгодонск представляли «Орешник» и «Склярики». Ребята из этих команд сначала победили на городском этапе, а потом заняли третье и четвертое места в суперфинале, обыграв 12 лучших команд из других атомных городов.
Участники решали задачи, связанные с атомной отраслью. Ответы оценивали жюри, среди которых были эксперты физико-энергетического института имени Лейпунского, ИАТЭ НИЯУ МИФИ и Ядерного общества России.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.
Юные гении из Волгодонска показали достойные результаты и получили благосклонность жюри благодаря своим учителям-физикам Андрею Склярову и Татьяне Кононенко. После турнира наставники отметили, что ребята проявили максимум своих интеллектуальных, волевых качеств и навыков ведения научного «боя».
— Дети сплотились и обрели отличный опыт командной работы. Наши обсуждения, подготовка, задачи и задания — все это подняло их на новый уровень, — отметила Татьяна Кононенко.
Сами старшеклассники признались, что после участия в соревнованиях еще больше заинтересовались физикой. Некоторые для себя твердо решили идти в науку. Например, десятиклассник Константин Бурлаков теперь намерен развивать свои знания в области ядерной физики, а девятиклассница Вероника Жданюк мечтает стать инженером.
Победители и участники турнира получили призы и грамоты. Для учителей организовали программу повышения квалификации на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
— Обеспечение атомной отрасли квалифицированными кадрами — ключ к ее модернизации, а также к укреплению суверенитета. Предприятия Росатома, в том числе Ростовская АЭС, выступают организаторами научно-популярных и образовательных проектов, экскурсий и уроков атомных знаний, чтобы школьники смогли прикоснуться к будущему атомной энергетики, влюбиться в физику и понять, что именно здесь их ждет карьера, полная энергии и открытий. Успех подобных мероприятий измеряется не баллами, а опытом, который получают ребята, — подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
Напомним, создание условий для самореализации подрастающего поколения — одно из ключевых направлений молодежной политики в России.