«ВкусВилл» приостановил продажи сэндвичей после информации о проволоке

Отмечается, что в первую в очередь на на всех линиях сборки сэндвичей установлены металлодетекторы с чувствительными сенсорами. Проверка проводится после упаковки продукта. Если бы в процессе производства в сэндвич попала проволока — вся линия бы автоматически остановилась и раздался характерный звуковой сигнал, пояснили в компании.