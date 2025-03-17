В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ 14 классов закрыли на карантин

Учеников закрывают на карантин, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. В этот момент дистанционное обучение организовывается для полностью здоровых детей. Разобщение детей, у которых был контакт с больными детьми, является важнейшим противоэпидемическим мероприятием и предполагает, что учащиеся не будут контактировать друг с другом, что предотвратит распространение вируса в классных коллективах.