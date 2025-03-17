Глава Ростова рассказал о перспективах развития Суворовского

Глава Ростова говорит, что в Донской столице может появиться много других проектов. Так, по его мнению, можно развивать такие территории, как, например, микрорайон Суворовский. После решения транспортного вопроса власти планируют привлекать сюда инвесторов, чтобы создать новые рабочие места, социальные объекты и возможности для отдыха.