Глава Ростова рассказал о перспективах развития Суворовского

Глава Ростова Александр Скрябин рассказал, какие меры власти планируют для привлечения инвестиций и развития города. На вопросы журналистов сити-менеджер ответил в ходе встречи с руководителями СМИ 17 марта.
По словам Александра Скрябина, Ростов интересен с точки зрения развития экономики, промышленности, культуры. Он отметил, что часть проектов так называемой «Губернаторской сотни» будут реализованы именно в Донской столице. Кроме того, в городе располагается треть инновационных предприятий.
Глава Ростова говорит, что в Донской столице может появиться много других проектов. Так, по его мнению, можно развивать такие территории, как, например, микрорайон Суворовский. После решения транспортного вопроса власти планируют привлекать сюда инвесторов, чтобы создать новые рабочие места, социальные объекты и возможности для отдыха.