Ни одного преступления за пять лет: село в области Абай отказалось от алкоголя

«Мы видим, что жизнь без алкоголя — это мир в семье, безопасность на улицах, уверенность в завтрашнем дне. Наш выбор — это не запрет, а осознанное стремление к благополучию, которое мы передадим будущим поколениям», — отметил один из аксакалов села.