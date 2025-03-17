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Ни одного преступления за пять лет: село в области Абай отказалось от алкоголя

Село Кожакелди Аксуатского района области Абай полностью отказалось от употребления алкогольных напитков, сообщает Zakon.kz.

В решении приняли участие представители исполнительных органов, совет аксакалов, сельский имам, начальник отдела полиции, участковый инспектор и жители села.

«Этот шаг не просто поддержан, а принят всем сообществом: от старшего поколения до молодежи. В основе решения — традиционные ценности, семейное благополучие и стремление к здоровому будущему», — заявили в пресс-службе МВД РК.

Сотрудники полиции отметили, что за последние пять лет в Кожакелди не было зафиксировано ни одного преступления или правонарушения, связанных с употреблением алкоголя.

«Мы видим, что жизнь без алкоголя — это мир в семье, безопасность на улицах, уверенность в завтрашнем дне. Наш выбор — это не запрет, а осознанное стремление к благополучию, которое мы передадим будущим поколениям», — отметил один из аксакалов села.

Теперь, считают в полиции, Кожакелди становится примером для других населенных пунктов, доказывая, что трезвый образ жизни — это путь к гармонии, развитию и процветанию всей общины.