Ни одного преступления за пять лет: село в области Абай отказалось от алкоголя

В решении приняли участие представители исполнительных органов, совет аксакалов, сельский имам, начальник отдела полиции, участковый инспектор и жители села.
«Этот шаг не просто поддержан, а принят всем сообществом: от старшего поколения до молодежи. В основе решения — традиционные ценности, семейное благополучие и стремление к здоровому будущему», — заявили в пресс-службе МВД РК.
Сотрудники полиции отметили, что за последние пять лет в Кожакелди не было зафиксировано ни одного преступления или правонарушения, связанных с употреблением алкоголя.
«Мы видим, что жизнь без алкоголя — это мир в семье, безопасность на улицах, уверенность в завтрашнем дне. Наш выбор — это не запрет, а осознанное стремление к благополучию, которое мы передадим будущим поколениям», — отметил один из аксакалов села.
Теперь, считают в полиции, Кожакелди становится примером для других населенных пунктов, доказывая, что трезвый образ жизни — это путь к гармонии, развитию и процветанию всей общины.