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Пединститут получил статус университета в Аркалыке

Вуз готовит педагогов и научные кадры для различных отраслей экономики.

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РК от 17 марта Аркалыкский педагогический институт имени Алтынсарина переименован в некоммерческое акционерное общество «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина», передаёт BaigeNews.kz.

«Это изменение тесно связано с развитием регионов Казахстана и решением проблемы экономического неравенства между регионами. Глава государства на четвёртом заседании Национального курултая отметил важность создания новых возможностей для стимулирования экономического развития в регионах. С этой точки зрения присвоение статуса университета Аркалыкскому институту можно рассматривать как значительный шаг в развитии регионального образования и экономики», — отменили в Миннауки и высшего образования.

Аркалыкский университет — один из ведущих педагогических вузов страны, готовящий педагогов и научные кадры для различных отраслей экономики. Он основан в 1972 году, а через пять лет получил имя Ыбырая Алтынсарина. Изначально были открыты физико-математический и филологический факультеты.

Сегодня в вузе функционируют факультеты «Естественные науки и информатизация», «Педагогика и филология», «История и искусство». Университет готовит бакалавров по 29 образовательным программам. Также учебное заведение обладает современной материально-технической базой. Для подготовки специалистов по физике, химии и информатике работают научно-экспериментальные лаборатории.