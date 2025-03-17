Пединститут получил статус университета в Аркалыке

«Это изменение тесно связано с развитием регионов Казахстана и решением проблемы экономического неравенства между регионами. Глава государства на четвёртом заседании Национального курултая отметил важность создания новых возможностей для стимулирования экономического развития в регионах. С этой точки зрения присвоение статуса университета Аркалыкскому институту можно рассматривать как значительный шаг в развитии регионального образования и экономики», — отменили в Миннауки и высшего образования.