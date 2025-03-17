SHOT: актер Михаил Ефремов пообещал устроить движуху после выхода по УДО

«Было внутреннее заседание в ИК. Ранее у актера были замечания по внешнему виду (больше не было, в ШИЗО не сидел), поэтому сотрудники думали, одобрить подачу прошения или нет. Одобрили, потому что отметка о нарушении была погашена еще до Нового года», — говорится в публикации.