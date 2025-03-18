Как россияне оценили заявления Путина об условиях перемирия на Украине

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
49% опрошенных знакомы с основными моментами пресс-конференции Владимира Путина, а 40% следили за его выступлением через видео- или текстовую трансляцию. 10% не проявили интереса к мероприятию, и 1% затруднились ответить.
Временное перемирие
К гипотетическому заключению 30-дневного перемирия между Россией и Украиной скептически отнеслись 42% респондентов. Еще 17% скорее не одобряют временное перемирие, опасаясь возможных нарушений договоренностей со стороны Украины. Столько же (17%) скорее поддерживают идею, но подчеркивают важность гарантий безопасности для России. 16% сомневаются, что временные меры приведут к долгосрочному миру, 7% поддерживают предложение, 1% не смогли ответить на вопрос.
Основным риском 30-дневного перемирия 74% респондентов назвали возможность перегруппировки украинских войск. Вторым по значимости опасением (37%) стала вероятность потери преимущества на линии соприкосновения для России. Еще 25% считают, что перемирие может быть нарушено и привести к эскалации конфликта. 3% не видят рисков в этой мере, затруднились ответить 2% и столько же дали свой ответ: среди них наиболее популярны мнения о необходимости «идти до полной капитуляции Украины», «опасаться обмана», а также «признание рисков по всем перечисленным пунктам». Респонденты могли выбрать несколько вариантов, поэтому суммарный процент ответов превышает 100%.
Возвращение зарубежных компаний в Россию
Заявление Владимира Путина о возвращении западных компаний на российский рынок при условии отсутствия преференций, если ниши уже заняты, поддержали 60% респондентов. Они считают, что компании могут возвращаться только на общих условиях. 19% выступают за полный запрет их возвращения, а 10% полагают, что предоставление льгот для возвращения на рынок пойдет на пользу экономике. 6% безразличны к этому вопросу, 4% не выразили своего мнения, а 2% предложили свои варианты, популярными из которых являются: «возможность возвращения на условиях РФ» и «наложение повышенных налогов и штрафов».
Поставки российского газа в Европу
Возобновление поставок российского газа в Европу в случае договоренностей с США поддерживают 59% опрошенных. 31%, наоборот, считают, что Европа должна полностью потерять доступ к российскому газу, 8% не смогли дать точного ответа, а 2% написали свои комментарии, среди которых популярными оказались «предоставление газа по высоким ценам» и «на условиях России».
Главная тема пресс-конференции
Самой важной темой пресс-конференции для россиян стал вопрос перемирия и мирных переговоров — его выделили 53% респондентов. Экономическая ситуация в стране волнует 32% опрошенных. Взаимоотношения России и США вызывают беспокойство у 9%, а судьба западных компаний в России и возможные санкции со стороны США — лишь у 1%. Поставки газа в Европу интересуют 0,5% респондентов. Еще 3% не смогли определиться с ответом, а 1% написали свои ответы, где большинство отметило «беспокойство всеми затронутыми темами».