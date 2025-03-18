Как россияне оценили заявления Путина об условиях перемирия на Украине

Заявление Владимира Путина о возвращении западных компаний на российский рынок при условии отсутствия преференций, если ниши уже заняты, поддержали 60% респондентов. Они считают, что компании могут возвращаться только на общих условиях. 19% выступают за полный запрет их возвращения, а 10% полагают, что предоставление льгот для возвращения на рынок пойдет на пользу экономике. 6% безразличны к этому вопросу, 4% не выразили своего мнения, а 2% предложили свои варианты, популярными из которых являются: «возможность возвращения на условиях РФ» и «наложение повышенных налогов и штрафов».