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Рынок рублевых сбережений в феврале вырос на 2%

Жителям Дона объяснили, как получить неплохой пассивный доход в конце года.

Источник: Комсомольская правда

Общерыночный объем рублевых сбережений в феврале 2025 года увеличился на 2,1% и достиг 54,2 трлн рублей.

В частности, портфель розничных рублевых пассивов банка ВТБ за месяц увеличился в 2,5 раза, до 10,2 трлн рублей. Чаще всего клиенты предпочитали срочные депозиты, было открыто более 711 тысяч вкладов.

Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, «время вкладчика» продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Чтобы в конце года получить неплохой пассивный доход, сейчас еще можно зафиксировать ставку свыше 20%, — отметил руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.

Самая высокая ставка по вкладам по данным банка установлена на уровне 21% годовых.

Добавим, по итогам первого полугодия эксперты ожидают, что рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 68 трлн. Предварительно, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.