Рынок рублевых сбережений в феврале вырос на 2%

Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, «время вкладчика» продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Чтобы в конце года получить неплохой пассивный доход, сейчас еще можно зафиксировать ставку свыше 20%, — отметил руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.