Предложено использовать лекарство балоксавир для борьбы с птичьим гриппом

При этом исследователи обнаружили, что оба препарата одинаково плохо справились с защитой мышей от гриппа при введении зараженного молока в их пищеварительный тракт — в данном случае, лекарства спасли жизни лишь от 13 до 25% грызунов. Как предполагают ученые, это связано с тем, что новые штаммы H5N1 обладают способностью быстро проникать из кишечника во все органы тела через лимфатические узлы и периферийные нервы. Результаты опытов говорят о критической важности разработки новых лекарств и комбинаций средств для защиты человечества от возможных вспышек H5N1, подытожили профессор Уэбби и его коллеги.