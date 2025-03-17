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Воробьев раскрыл условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школе

Воробьев: в школах должны учиться дети со знанием русского и легальным статусом.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что в школах должны учиться только те дети мигрантов, которые владеют русским языком и легально находятся на территории России, при этом он не обещал принять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ранее радио Sputnik опубликовало материал, в котором ошибочно утверждалось, что Воробьев сказал, что дети, не владеющие русским, будут допущены к учебе в школах Подмосковья. В пресс-службе опровергли эту информацию.

«Губернатор обратил внимание министра образования региона на то, что в школах должны учиться только те, кто владеет русским языком и легально находится в России», — подчеркнули в пресс-службе.