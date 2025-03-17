Воробьев раскрыл условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школе

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что в школах должны учиться только те дети мигрантов, которые владеют русским языком и легально находятся на территории России, при этом он не обещал принять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе правительства региона.