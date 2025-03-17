Рахмон считает целесообразным проведение вместе с РФ экспедиций в Таджикистане

2025 год по инициативе Таджикистана объявлен ГА ООН Международным годом защиты ледников, а 21 марта — Всемирным днем ледников. Также при координации генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создан Международный трастовый фонд по сохранению ледников, в мае в Душанбе пройдет международная конференция по защите ледников. В декабре прошлого года премьер-министр республики Кохир Расулзода заявил, что Таджикистан как страна, которая в 2025 году председательствует в органах Содружества Независимых государств, выступит с инициативой о принятии заявления глав государств СНГ о защите ледников.