Рахмон считает целесообразным проведение вместе с РФ экспедиций в Таджикистане

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Таджикистана считают, что необходимо проработать вопрос о проведении экспедиций для изучения состояния ледников, находящихся на территории республики, с привлечением специалистов двух стран. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Считаем целесообразным проработать вопрос проведения экспертами двух стран экспедиций для изучения состояния наших ледников. Сегодня под воздействием последствий изменения климата наблюдается тревожная тенденция ускоренного таяния ледников Таджикистана, которые являются источником формирования до 60% водных ресурсов Центральной Азии», — сказал он.
2025 год по инициативе Таджикистана объявлен ГА ООН Международным годом защиты ледников, а 21 марта — Всемирным днем ледников. Также при координации генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создан Международный трастовый фонд по сохранению ледников, в мае в Душанбе пройдет международная конференция по защите ледников. В декабре прошлого года премьер-министр республики Кохир Расулзода заявил, что Таджикистан как страна, которая в 2025 году председательствует в органах Содружества Независимых государств, выступит с инициативой о принятии заявления глав государств СНГ о защите ледников.
К настоящему времени в Таджикистане из 14 тыс. ледников полностью растаяли более 1 тыс.
В новость внесена правка (19:33 мск) — повтор с исправлением опечатки в лиде, верно — состояния???