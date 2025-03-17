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До 1 октября в Ростове остановили работу грузового каркаса

Власти Ростова временно приостановили работу грузового каркаса.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова временно приостановили работу грузового каркаса из-за многочисленных жалоб водителей. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Камеры видеофиксации на въезде в центр Ростова переведены в тестовый режим до 1 октября 2025 года. Устройства будут фиксировать проезд грузовиков и анализировать данные. Это поможет определить компании и транспорт, которым разрешён въезд в центр, а также устранить проблему с необоснованными штрафами для перевозчиков.

— Проблема в том, что данные автоматически попадают в федеральную сеть, и штрафы назначаются сразу. Нам нужно создать экспериментальный промежуточный механизм, — пояснил Александр Скрябин.

При этом власти не планируют полностью отказываться от грузового каркаса. По их мнению, система помогает снизить количество аварий с участием большегрузов и эффективно борется с заторами на дорогах.