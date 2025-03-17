До 1 октября в Ростове остановили работу грузового каркаса

Камеры видеофиксации на въезде в центр Ростова переведены в тестовый режим до 1 октября 2025 года. Устройства будут фиксировать проезд грузовиков и анализировать данные. Это поможет определить компании и транспорт, которым разрешён въезд в центр, а также устранить проблему с необоснованными штрафами для перевозчиков.