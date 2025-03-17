Володин прокомментировал проект о бездомных животных

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Госдуме необходимо понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков.
«Необходимо понимать позицию правительства, которой у нас сейчас нет, какие решения предлагают профильные министерства», — сказал Володин журналистам.
По словам председателя ГД, «фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев».
«Дети получают увечья на всю жизнь. А у нас 5 лет не исполняются поручения президента», — отметил он.
В пресс-службе Госдумы уточнили, что соответствующие поручения президента РФ, связанные с урегулированием вопросов обращения с животными, были даны в 2020 и 2021 годах. Ответственными за исполнение были определены правительство и регионы.