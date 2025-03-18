ОРВИ в Крыму и Севастополе — на полуострове продолжают закрывать школы

При этом в Крыму детей — около половины от общего числа заболевших, в Севастополе — менее 40%. В большинстве случаев речь идет о вирусах негриппозной этиологии. Также отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.