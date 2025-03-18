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ОРВИ в Крыму и Севастополе — на полуострове продолжают закрывать школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ученики 20 школ отправлены на карантин из-за сезонных инфекций, при этом в целом в регионах отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«В Республике Крым в 107 школах на карантин были закрыты 346 классов, в 65 дошкольных образовательных учреждениях закрывалось 118 групп. Полностью на карантине находилось 19 школ и 27 дошкольных образовательных учреждения», — сообщили в ведомстве данные за неделю.

В Севастополе на карантине 38 классов в 19 школах и организациях и 10 групп в семи детсадах. Полностью на карантине находилась одна школа.

«На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечалось снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 19,2%, зарегистрировано 18566 заболевших. В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 5331 человек», — привели в пресс-службе общую статистику заболеваемости по двум регионам.

При этом в Крыму детей — около половины от общего числа заболевших, в Севастополе — менее 40%. В большинстве случаев речь идет о вирусах негриппозной этиологии. Также отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.

Сезон ОРВИ в Крыму и Севастополе протекает нетипично, и о достижении пика заболеваемости говорить пока рано, заявляла ранее главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.