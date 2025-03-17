В Ростовскую область нагрянут десятидневные магнитные бури

Согласно прогнозам, первый всплеск солнечной активности начнётся 5 апреля, когда буря достигнет уровня G1. Аналогичная интенсивность сохранится с 8 по 10 апреля. Затем активность постепенно снизится и полностью прекратится к 15 апреля. Однако из-за длительного периода некоторые люди могут испытывать недомогание.