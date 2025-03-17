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В Ростовскую область нагрянут десятидневные магнитные бури

Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях в апреле.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в апреле ожидается серия магнитных бурь, которые продлятся 10 дней подряд. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Согласно прогнозам, первый всплеск солнечной активности начнётся 5 апреля, когда буря достигнет уровня G1. Аналогичная интенсивность сохранится с 8 по 10 апреля. Затем активность постепенно снизится и полностью прекратится к 15 апреля. Однако из-за длительного периода некоторые люди могут испытывать недомогание.

Напомним, что в марте магнитные бури также ожидаются 27 и 28 числа.