В Ростовскую область нагрянут десятидневные магнитные бури

В Ростовской области в апреле ожидается серия магнитных бурь, которые продлятся 10 дней подряд. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
Согласно прогнозам, первый всплеск солнечной активности начнётся 5 апреля, когда буря достигнет уровня G1. Аналогичная интенсивность сохранится с 8 по 10 апреля. Затем активность постепенно снизится и полностью прекратится к 15 апреля. Однако из-за длительного периода некоторые люди могут испытывать недомогание.
Напомним, что в марте магнитные бури также ожидаются 27 и 28 числа.