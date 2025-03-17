Маск заявил, что человечество начнет колонизировать Марс через 5−7 лет

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что через 5−7 лет человечество начнет заселять Марс.
«Да. Это произойдет либо во второе, либо в третье стартовое окно (период времени, подходящий для запуска космической ракеты — прим. ТАСС) Земля-Марс, то есть примерно через 5−7 лет», — написал он на своей странице в X.
По словам Маска, основной вопрос заключается в том, хватит ли нынешнего уровня развития технологий, чтобы обеспечить автономное существование и развитие человеческой цивилизации на Марсе, даже если поставки грузов с Земли прекратятся. В противном случае, «Марс вымрет», заключил он.
15 марта Маск объявил о запуске космического корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года.
Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля — 50 м, ускорителя — 71 м), диаметр — 9 м, грузоподъемность — 100−150 тонн.