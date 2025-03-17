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Крупный завод перенесут из центра Ростова на Западный

К середине лета из центра Ростова перенесут завод по производству цинковых белил в западную часть города.

Источник: Комсомольская правда

Летом этого года в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону откроется завод по выпуску цинковых белил. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Донское предприятие планирует производить до 20 тысяч тонн продукции в год. Цинковые белила будут выпускаться в гранулированной форме.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, перенос производства в промышленную зону позволит значительно улучшить экологическую обстановку в центре города.

Напомним, что в 2021 году было принято решение о закрытии завода в центре Ростова-на-Дону. Химическое производство перенесут в северо-западную промзону, где уже располагается лакокрасочный завод.