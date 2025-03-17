Sunday Times: ученый в Антарктиде подвергает коллег насилию и грозит убийством

У персонала южноафриканской базы в Антарктиде начались неожиданные проблемы, из-за которых им пришлось воззвать о помощи. Один из ученых подверг сексуальному насилию коллегу, а также стал угрожать убийством другим. Участники экспедиции восприняли происшествие всерьез и прислали властям ЮАР электронное письмо с просьбой о помощи — они не чувствуют себя в безопасности и опасаются за собственную жизнь. Однако эвакуировать их, скорее всего, не удастся еще 10 месяцев.