Опыты на установке XENONnT исключили существование «зеркальной» темной материи

Проведенный физиками анализ этих данных исключил существование частиц «легкой» темной материи, чья масса должна быть примерно в 3 — 12 раз выше, чем у протона, а также почти всех форм «зеркальной» темной материи, похожей по структуре и массе на атомы кислорода, железа, а также других металлов и прочих тяжелых элементов. Последующие циклы работы XENONnT, как надеются исследователи, помогут им проверить на прочность еще большее число теорий, описывающих альтернативные формы легкой темной материи.