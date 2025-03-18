В Волгограде похоронили бывшего руководителя нефтеперерабатывающего завода

В Красноармейском районе накануне проводили в последний путь Эдуарда Григорьевича Макарова. Он возглавлял с 1977 по 1986 год НПЗ в Волгограде. Печальную новость сообщил депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников в своем телеграм-канале.
Эдуард Макаров более полувека посвятил нефтеперерабатывающей промышленности. Он внес большой вклад в развитие волгоградского НПЗ. Благодаря грамотному руководству, были запущены новые современные производственные установки, возведены дома для работников завода, организованы цех для подсобного хозяйства, птицеферма, теплицы для выращивания овощей.
Эдуард Макаров за многолетнюю профессиональную деятельность отмечен орденом «Знак Почета», правительственными наградами, а также удостоен звания «Почетный работник ТЭК».