В Волгограде похоронили бывшего руководителя нефтеперерабатывающего завода

В Красноармейском районе накануне проводили в последний путь Эдуарда Григорьевича Макарова. Он возглавлял с 1977 по 1986 год НПЗ в Волгограде. Печальную новость сообщил депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников в своем телеграм-канале.