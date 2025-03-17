«Бригада, которая выехала на температуру 37,2, не выйдет на жизненно важный случай». Сенатор Ирина Абельская высказалась о работе бригад скорой помощи в Беларуси

— Вызов бригады скорой помощи лег в основу главных задач, которые лежат на фельдшерско-акушерских пунктах. И вы знаете, когда мы начинали работать и когда мы имитировали те реальные ситуации, которые могут происходить на фельдшерско-акушерском пункте, единицы специалистов, работающих там, понимали, что надо вызвать бригаду скорой помощи — первое и главное.