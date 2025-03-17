«Бригада, которая выехала на температуру 37,2, не выйдет на жизненно важный случай». Сенатор Ирина Абельская высказалась о работе бригад скорой помощи в Беларуси

Главврач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Беларуси, Ирина Абельская высказалась о работе бригад скорой помощи в Беларуси, в том числе и о том, когда эти вызовы не в полной мере оправданы.
Речь об этом зашла в эфире телеканала СТВ. Ирина Абельская привела некоторые цифры финансовой статистики: вызов бригады «Скорой помощи» по итогам 2024 года стоил для бюджета в среднем 164 белорусских рубля.
— И сейчас можно понять, что та бригада, которая выехала на температуру 37,2, она не выйдет на более серьезный, более важный, жизненно важный случай, — сказала Абельская.
Вместе с тем, она констатировала: отмечаются случаи, когда были некоторые вопросы относительно работы самих медиков бригад неотложной помощи.
— Они были не совсем правильно укомплектованы. Они были не совсем правильно подготовленными специалистами, — констатировала Ирина Абельская, которая также является зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики и главой мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения.
Как подчеркнула спикер, в настоящее время проведена существенная и целенаправленная работа, цель которой — принципиальные изменение и ликвидация выявленных недостатков.
— Работа проведена и кафедрами медицинских университетов в каждой области, когда они также выезжают, мониторят, учат, проверяют. Это процесс бесконечный. В медицине надо постоянно повторять, повторять и повторять до автоматизма, — отметила специалист.
Также Ирина Абельская добавила:
— Вызов бригады скорой помощи лег в основу главных задач, которые лежат на фельдшерско-акушерских пунктах. И вы знаете, когда мы начинали работать и когда мы имитировали те реальные ситуации, которые могут происходить на фельдшерско-акушерском пункте, единицы специалистов, работающих там, понимали, что надо вызвать бригаду скорой помощи — первое и главное.
Абельская напомнила, что для принятия верных решений есть нормативно-правовая база, а также инструкции.
— Инструкции, которые висят на стене, но которые просто, к сожалению, либо забыли, либо не вспомнили и не прочитали. Сегодня, ну, мне будет очень стыдно, если кто-то на фельдшерско-акушерском пункте при возникновении экстренной неотложной ситуации не вызовет бригаду скорой помощи, — заметила сенатор.
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